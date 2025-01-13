برميل "برنت" عند أعلى مستوى في 4 أشهر

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.06% إلى 78.15 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.93% إلى 81.30 دولار للبرميل، وبذلك تكون العقود قد سجلت أعلى مستوى في 4 أشهر.
ونهاية الأسبوع الماضي، صعدت أسعار النفط بأكثر من 3% وأغلقت عقود "برنت" التداولات 79.76 دولار للبرميل.
وفرضت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عقوبات طالت منتجي الذهب الأسود الروسي وناقلات ووسطاء وتجار وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.
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