الإثنين 2025-01-13 10:02 ص
 

برميل "برنت" عند أعلى مستوى في 4 أشهر

ا
أرشيفية
الإثنين، 13-01-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين، تسجيل المكاسب وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند أعلى مستوى في 4 أشهر، وجاء ذلك بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على القطاع النفطي الروسي.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.06% إلى 78.15 دولار للبرميل.

اضافة اعلان


فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.93% إلى 81.30 دولار للبرميل، وبذلك تكون العقود قد سجلت أعلى مستوى في 4 أشهر.


ونهاية الأسبوع الماضي، صعدت أسعار النفط بأكثر من 3% وأغلقت عقود "برنت" التداولات 79.76 دولار للبرميل.


وفرضت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عقوبات طالت منتجي الذهب الأسود الروسي وناقلات ووسطاء وتجار وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية 4 جرائم دموية مؤسفة في الأردن خلال أسبوع

ا

أسواق ومال برميل "برنت" عند أعلى مستوى في 4 أشهر

إيران أعلنت في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة

عربي ودولي محادثات نووية جديدة بين طهران ودول أوروبية قبيل تنصيب ترامب

أرشيفية

خاص بالوكيل تنظيم الطاقة: منح المشتركين في العقبة والأغوار 60 يوما لتسديد فواتير الكهرباء وحسب متوسط الاستهلاك

ا

اقتصاد محلي الأردن.. هكذا بلغت أسعار الذهب الاثنين

ا

عربي ودولي شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف تفاصيل مثيرة

تعبيرية

فلسطين مدفعية الاحتلال تقصف تل الهوى وميناء الصيادين بمدينة غزة

أرشيفية

أخبار محلية مركبة شحن تعطّل حركة السير على طريق المطار صباح الاثنين



 



الأكثر مشاهدة