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بريطانيا: ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى له منذ حزيران 2021

علم بريطانيا
علم بريطانيا
 
الخميس، 17-07-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة ليسجل أعلى مستوى له منذ حزيران 2021.

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وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطانية اليوم الخميس، أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى أيار، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن شهر نيسان، ليسجل أعلى مستوى له منذ حزيران 2021.


وفي الوقت ذاته، تباطأ نمو الأجور من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة.


ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، أن "سوق العمل يواصل إظهار علامات على الضعف"، في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزة الهدف الرسمي لبنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.


وتشير الصحيفة إلى أن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور، قد يزيد من الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 7 آب المقبل .

 
 
gnews

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