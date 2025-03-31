الإثنين 2025-03-31 07:00 م
 

بريطانيا تتأهب لزلزال اقتصادي بسبب رسوم ترامب الجمركية

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 31-03-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة تتوقع أن يتأثر اقتصادها بالرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف ستارمر أن هذه الرسوم ستؤثر على بلاده بالرغم من استمرار المحادثات من أجل تأمين إعفاء للسلع البريطانية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ"، اليوم الاثنين.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيفرض في الثاني من أبريل، ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي ترى إدارته أنها تضر بالشركات الأمريكية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز ضرائب الاستيراد، والتي قد تشمل إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة البريطانية، وهي ضريبة مبيعات.

وقال ديف باريس، المتحدث باسم ستارمر، للصحفيين اليوم الاثنين: "مستعدون لجميع الاحتمالات ونجري مناقشات مكثفة".

ومع ذلك، قال إن بريطانيا تتوقع أن "تتأثر" بما تقوم إدارة ترامب بتطبيقه، مضيفا: "فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتي نتوقع أن تؤثر على المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، أوضح رئيس الوزراء أنه سيعمل دائما من أجل المصلحة الوطنية. سننتظر لنرى التفاصيل قبل الرد، وسنستمر في إجراء مناقشات بناءة".

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية بلدية كفرنجة: إعادة فتح المتنزه بعد استكمال أعمال الصيانة

ل

أخبار محلية الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

ا

أسواق ومال بريطانيا تتأهب لزلزال اقتصادي بسبب رسوم ترامب الجمركية

ل

أخبار محلية الكرك: المواطنون يستقبلون عيد الفطر السعيد وسط أجواء من الفرحِ والسرور

ل

عربي ودولي حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة بسبب الخطأ في إعلان العيد

ا

عربي ودولي تمثال رأس ترامب قد ينضم لنصب جبل راشمور التذكاري

تعبيرية

أخبار محلية لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5: استقبلنا 62 حالة باليوم الأول من العيد



 
 



الأكثر مشاهدة