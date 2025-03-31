بريطانيا تتأهب لزلزال اقتصادي بسبب رسوم ترامب الجمركية

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة تتوقع أن يتأثر اقتصادها بالرسوم الجمركية الأمريكية.



وأضاف ستارمر أن هذه الرسوم ستؤثر على بلاده بالرغم من استمرار المحادثات من أجل تأمين إعفاء للسلع البريطانية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ"، اليوم الاثنين.



وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيفرض في الثاني من أبريل، ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي ترى إدارته أنها تضر بالشركات الأمريكية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز ضرائب الاستيراد، والتي قد تشمل إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة البريطانية، وهي ضريبة مبيعات.



وقال ديف باريس، المتحدث باسم ستارمر، للصحفيين اليوم الاثنين: "مستعدون لجميع الاحتمالات ونجري مناقشات مكثفة".



ومع ذلك، قال إن بريطانيا تتوقع أن "تتأثر" بما تقوم إدارة ترامب بتطبيقه، مضيفا: "فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتي نتوقع أن تؤثر على المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، أوضح رئيس الوزراء أنه سيعمل دائما من أجل المصلحة الوطنية. سننتظر لنرى التفاصيل قبل الرد، وسنستمر في إجراء مناقشات بناءة".

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