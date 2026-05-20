بريطانيا تخفف قيود النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الوقود

الوكيل الإخباري- خففت الحكومة البريطانية القيود المفروضة على النفط الخام الروسي، بما يسمح باستيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في دول ثالثة، في ظل ارتفاع التكاليف.



وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" إن رخصة التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تتيح هذا الاستيراد "إلى أجل غير مسمى".

وبموجب الرخصة، ستخضع مسألة تعليق العقوبات لمراجعة دورية، مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة إغلاق مضيق هرمز واستمرار الأزمة في الشرق الأوسط.



وكانت المملكة المتحدة تفرض حظرا تاما على استيراد المنتجات البترولية المصنعة من مواد خام روسية، بما في ذلك وقود الديزل والكيروسين. هذا يعني أنه حتى لو تم تكرير النفط الخام الروسي في مصافي تكرير في دول مثل الهند أو تركيا أو الصين، فلن يكون بالإمكان استيراد الوقود الناتج إلى السوق البريطانية.



وقد فرضت الحكومة البريطانية هذا الإجراء في أكتوبر/تشرين الأول 2025 كجزء من تشديد سياسة العقوبات لحرمان روسيا من عائدات الطاقة والحد من فرص التحايل على القيود المفروضة سابقا.