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بريطانيا تعد قائمة من 417 صفحة للرد على رسوم ترامب الجمركية

ب
تعبيرية
 
السبت، 05-04-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري- تعمل بريطانيا على إعداد قائمة من 417 صفحة تضم المنتجات الأمريكية التي يمكن فرض رسوم جمركية انتقامية عليها بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن موجة من الضرائب الجديدة على الواردات.

والخميس الماضي نشرت الحكومة البريطانية قائمة نموذجية للسلع الأمريكية التي قد تواجه رسوما جمركية مستقبلية.

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وقالت الحكومة إن وجود المنتج على القائمة المكونة من 417 صفحة لا يعني بالضرورة أنه سيواجه رسوما جمركية.


وتغطي القائمة 27% من الواردات من الولايات المتحدة، وتم اختيارها لأن "تأثيرها سيكون أكثر محدودية" على اقتصاد المملكة المتحدة، بحسب وزارة الأعمال والتجارة.


وتتراوح المنتجات من الخيول الأصيلة وملابس الأطفال إلى النفط الخام والأسلحة النارية وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة صدّرت بضائع إلى الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني تقريبا في العام الماضي، معظمها آلات وسيارات وأدوية.


ويمثل هذا تشديدا لموقف الحكومة في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء إلى الانتهاء من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

 

RT

 
gnews

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