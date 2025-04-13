بريطانيا تعلّق الرسوم على الواردات للحد من تداعيات الرسوم الأمريكية

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم الشركات البريطانية المتضررة.
ويتضمن القرار تخفيض الرسوم إلى الصفر على 89 سلعة تتراوح بين بطاريات السيارات الكهربائية وعصائر الفواكه.
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