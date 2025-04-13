بريطانيا تعلّق الرسوم على الواردات للحد من تداعيات الرسوم الأمريكية

الوكيل الإخباري- قررت الحكومة البريطانية تعليق الرسوم الجمركية على عشرات المستوردات لمدة عامين، في محاولة للتخفيف من آثار الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم الشركات البريطانية المتضررة.

ويتضمن القرار تخفيض الرسوم إلى الصفر على 89 سلعة تتراوح بين بطاريات السيارات الكهربائية وعصائر الفواكه.

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كما يشمل الإعفاء الجمركي الألومنيوم ومواد بطاريات السيارات الكهربائية.