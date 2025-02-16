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بريطانيا تعلن عن خطط بالمليارات لتعزيز صناعة الصلب

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أرشيفية
الأحد، 16-02-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط بمليارات الجنيهات الإسترلينية لدعم صناعة الصلب في البلاد وضمان مستقبلها.

وذكرت وكالة "بي إيه" ميديا البريطانية أنه تم إطلاق مراجعة تهدف إلى دراسة القضايا طويلة الأجل التي تواجه القطاع مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء، والممارسات التجارية غير العادلة، وإعادة تدوير الخردة المعدنية.

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وفي مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية على منتجات مثل الصلب، قالت الحكومة إنه سيجري تخصيص ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليار دولار) لدعم صناعة الصلب في المملكة المتحدة.


وستكون المساعدات متاحة من خلال الصندوق الوطني للثروة، الذي قال الوزراء إنه قد يعود بالفائدة على مناطق مثل سكانثورب وروثيرهام ورودكار ويوركشاير واسكتلندا.


وسيجري إنفاق الأموال على مبادرات تهدف إلى ضمان مستقبل طويل الأمد لصناعة الصلب مثل أفران القوس الكهربائي.


ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافقت الحكومة على توسيع مطار هيثرو، الذي سيتطلب 400 ألف طن من الصلب.


يشار إلى أن صناعة الصلب في المملكة المتحدة واجهت العديد من التحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التحول إلى طريقة إنتاج أكثر صداقة للبيئة في مصنع ضخم في بورت تالبوت، جنوب ويلز، مما أدى إلى فقدان وظائف.

 

RT

 
gnews

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