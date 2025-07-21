الإثنين 2025-07-21 10:06 م
 

بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة تقول إنها مرتبطة بروسيا

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 09:18 م

الوكيل الإخباري- فرضت بريطانيا عقوبات على 134 سفينة يزعم أنها على علاقة بـ "أسطول الظل الروسي" المزعوم.

وأظهرت النسخة المحدثة من قائمة السفن التي تم فرض العقوبات عليها في المملكة المتحدة، ارتفاع عددها من 290 إلى 424 سفينة.

بالإضافة إلى ذلك فرضت بريطانيا العقوبات على شركتين مسجلتين في الإمارات هما Intershipping Services وLitasco Middle East DMCC.

اضافة اعلان


واتهمت الخارجية البريطانية الشركة الأولى بتسجيل سفن أسطول الظل تحت علم الغابون، واعتبرت أن الشركة الثانية على صلة بشركة "لوك أويل" النفطية الروسية.


ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي عن فرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وشملت العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الروسي وفرض قيود على عدد البنوك والشركات الروسية وعقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز، وكذلك شركات في الصين والهند وبعض الدول الأخرى، التي تتعاون مع شركات روسية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة

أخبار محلية كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة

ل

أخبار محلية وثيقة شرف للحد من إطلاق العيارات النارية بين بلديتي الرصيفة وغرب إربد

بلدية غرب إربد تبحث تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

أخبار محلية بلدية غرب إربد تبحث تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان في أوتاوا سبل تطوير الشراكة بين البلدين وأبرز مستجدات المنطقة

أخبار محلية الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان في أوتاوا سبل تطوير الشراكة بين البلدين وأبرز مستجدات المنطقة

ل

أخبار محلية بعد تصريحات اعتبرتها مسيئة.. سوريا تقرر إلغاء ترخيص شركة أبو غزالة

مصر تعلق على بيان 25 دولة حول تهجير الفلسطينيين ومدينة غزة الإنسانية

عربي ودولي مصر تعلق على بيان 25 دولة حول تهجير الفلسطينيين ومدينة غزة الإنسانية

ل

أسواق ومال بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة تقول إنها مرتبطة بروسيا

ارشيفية

فلسطين انهيار مبنى على قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة



 
 



الأكثر مشاهدة