بريطانيا في طريقها لتخسر 9500 مليونيرا

وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد البريطانيين الأثرياء الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الخارج منذ فوز حزب العمال في الانتخابات، مع تزايد المخاوف بشأن حجم الهجمة الضريبية الوشيكة التي سيشنها وزير المالية على أصحاب الدخل المرتفع.
زيادات محتملة
وتدرس حكومة العمال الجديدة، بحسب رئيسها كير ستارمر، فرض مجموعة من الزيادات الضريبية المحتملة، بما في ذلك زيادة ضريبة أرباح رأس المال وخفض الإعفاء الضريبي على المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخل الأعلى.
ويُشير أحدث تحليل لشركة "هينلي آند بارتنرز"، التي تساعد المستثمرين الأثرياء على الانتقال إلى الخارج، إلى أن المملكة المتحدة خسرت 4200 مليونير في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع توقع رحيل 5300 آخرين قبل نهاية العام؛ ويختار معظمهم دبي كوجهة، على الرغم من أن سويسرا والبرتغال وإيطاليا وقبرص تحظى بشعبية كبيرة أيضًا.
وأوضحت أنّ روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا، وانتخبت البرازيل مؤخرًا زعيمًا يساريًا متشددًا قضى عقوبة السجن بتهمة غسل الأموال، وجنوب أفريقيا تعاني من الجريمة.
ومن المتوقع أن تخسر الصين فقط عددًا أكبر من أصحاب الملايين مقارنة ببريطانيا، مع خسارة صافية قدرها 15200 هذا العام، إذ يكافح اقتصاد البلاد للهروب من أزمة العقارات وتأثيرات الوباء.
-
أخبار متعلقة
-
دبي 1 والسعودية 2 عربياً في أسواق العقارات الأكثر شفافية
-
بسبب تقرير الوظائف.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية حادة
-
رقم ضخم.. كم تحتاج بريطانيا لتحقيق نمو اقتصادي؟
-
أيرلندا لديها مشكلة مالية تتمناها الدول الأخرى.. ما القصة؟
-
أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف
-
نمو الوظائف في الولايات المتحدة يخالف التوقعات
-
الإسترليني يسجل ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار
-
الدولار يتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية