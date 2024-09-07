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بريطانيا في طريقها لتخسر 9500 مليونيرا

ارشبفية
ارشيفية
السبت، 07-09-2024 01:41 م

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "التايمز" أن بريطانيا في طريقها لخسارة رقم قياسي يبلغ 9500 مليونير هذا العام بسبب الخوف من فرض حكومة ستارمر لضرائب إضافية، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم باستثناء الصين.
وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد البريطانيين الأثرياء الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الخارج منذ فوز حزب العمال في الانتخابات، مع تزايد المخاوف بشأن حجم الهجمة الضريبية الوشيكة التي سيشنها وزير المالية على أصحاب الدخل المرتفع.
زيادات محتملة
وتدرس حكومة العمال الجديدة، بحسب رئيسها كير ستارمر، فرض مجموعة من الزيادات الضريبية المحتملة، بما في ذلك زيادة ضريبة أرباح رأس المال وخفض الإعفاء الضريبي على المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخل الأعلى.
ويُشير أحدث تحليل لشركة "هينلي آند بارتنرز"، التي تساعد المستثمرين الأثرياء على الانتقال إلى الخارج، إلى أن المملكة المتحدة خسرت 4200 مليونير في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع توقع رحيل 5300 آخرين قبل نهاية العام؛ ويختار معظمهم دبي كوجهة، على الرغم من أن سويسرا والبرتغال وإيطاليا وقبرص تحظى بشعبية كبيرة أيضًا.

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وإذا ثبت صحة هذا التوقع، فسيعني ذلك أن بريطانيا ستخسر هذا العام 4 أضعاف عدد المليونيرات الذين ستخسرهم روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا مجتمعة.
وأوضحت أنّ روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا، وانتخبت البرازيل مؤخرًا زعيمًا يساريًا متشددًا قضى عقوبة السجن بتهمة غسل الأموال، وجنوب أفريقيا تعاني من الجريمة.
ومن المتوقع أن تخسر الصين فقط عددًا أكبر من أصحاب الملايين مقارنة ببريطانيا، مع خسارة صافية قدرها 15200 هذا العام، إذ يكافح اقتصاد البلاد للهروب من أزمة العقارات وتأثيرات الوباء.

 
gnews

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