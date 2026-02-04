بسبب البيتكوين .. نصف تريليون دولار تتبخر من سوق العملات الرقمية خلال أيام

الأربعاء 2026-02-04 02:45 م

الأربعاء، 04-02-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري-   شهدت سوق العملات المشفرة خسائر ضخمة خلال أقل من أسبوع، حيث خسرت قرابة نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية، نتيجة موجة بيع متسارعة قادتها عملة "البيتكوين".اضافة اعلان


وبحسب بيانات منصة "كوين جيكو" (CoinGecko) للعملات المشفرة، تراجعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنحو 467.6 مليار دولار منذ 29 يناير الماضي.

وانخفضت عملة "البيتكوين"، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2024، مسجلة قاعًا عند 72,877 دولارًا، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها وتتداول عند 76,100 دولار صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن.

ورغم الدعم السياسي للعملات المشفرة وارتفاع تبني المؤسسات لها، فقد هبطت بيتكوين بنحو 40% منذ بلوغها مستوى قياسيًا في أوائل أكتوبر الماضي، في ظل تداعيات عمليات تصفية واسعة شهدتها السوق.

وقالت رايتشل لوكاس، المحللة في "بي تي سي ماركيتس"، إن معنويات المستثمرين ما زالت حذرة وتتجنب المخاطر، مشيرة إلى أن كسر مستوى 73 ألف دولار دفع السوق إلى حالة خوف شديد.

وجاءت خسائر العملات المشفرة بالتزامن مع أسبوع مضطرب في الأسواق العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة، بينما فشلت العملات المشفرة في جذب الدعم.

