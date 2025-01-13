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بسبب الديون المتراكمة.. دولة إفريقية تلغي 7 وزارات

ت
أرشيفية
الإثنين، 13-01-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الغاني جون ماهاما عن إلغاء 7 وزارات حكومية ضمن إجراءات لخفض التكاليف، وفقا لبرنامج التقشف لصندوق النقد الدولي.

وبموجب هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في الأصل للوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجما وأكثر كفاءة.

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وسعت غانا للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022، لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.


وتم انتخاب ماهاما رئيسا لثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، بفوز ساحق في انتخابات جرت يوم 7 ديسمبر الماضي، وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية.


وتعهد ماهاما بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.

 

RT

 
gnews

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