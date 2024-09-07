بسبب تقرير الوظائف.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية حادة

الوكيل الإخباري- أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض في جلسة الجمعة تحت ضغط تقرير الوظائف الذي أظهر استمرار تباطؤ سوق العمل لكنه ترك المتعاملين غير متأكدين من المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة.

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وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/ آذار 2023، كما سجل المؤشر ناسداك أكبر تراجع أسبوعي منذ يناير/ كانون الثاني 2022.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 142 ألف وظيفة في أغسطس/ آب، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، وتم تعديل نمو الوظائف في يوليو/ تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة، وهو أيضا أقل من التقديرات.

وبلغت رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول 73%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، وبلغت الرهانات على خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس 27%، انخفاضا من ارتفاع قصير الأمد إلى 51% عقب التقرير.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 94.99 نقطة، أي 1.73%، إلى 5408.42 نقطة، في حين هبط بنسبة 4.25% خلال الأسبوع.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 436.83 نقطة، أي 2.55%، ليغلق عند 16690.83 نقطة، فيما تراجع 5.76% خلال الأسبوع.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 410.34 نقطة، أي 1.01%، إلى 40345.41 نقطة، وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 2.93%.

