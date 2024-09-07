بسبب تقرير الوظائف.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية حادة

وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/ آذار 2023، كما سجل المؤشر ناسداك أكبر تراجع أسبوعي منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 142 ألف وظيفة في أغسطس/ آب، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، وتم تعديل نمو الوظائف في يوليو/ تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة، وهو أيضا أقل من التقديرات.
وبلغت رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول 73%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، وبلغت الرهانات على خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس 27%، انخفاضا من ارتفاع قصير الأمد إلى 51% عقب التقرير.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 94.99 نقطة، أي 1.73%، إلى 5408.42 نقطة، في حين هبط بنسبة 4.25% خلال الأسبوع.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 436.83 نقطة، أي 2.55%، ليغلق عند 16690.83 نقطة، فيما تراجع 5.76% خلال الأسبوع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 410.34 نقطة، أي 1.01%، إلى 40345.41 نقطة، وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 2.93%.
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