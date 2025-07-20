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بسبب روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مصفاة هندية هامة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري- أكدت شركة الغاز والنفط الروسية "روسنفت" أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مصفاة "Nayara Energy" (نايارا إنرجي) الهندية غير مبرر وغير قانوني.

وذكرت "روسنفت" أنها ليست مساهما مسيطرا في شركة "نايارا إنرجي"، مؤكدة أن العقوبات الأوروبية تهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند وسيكون له تأثير سلبي على اقتصادها.

وأضافت "روسنفت أنها تتوقع أن تتخذ "نايارا إنرجي" الإجراءات اللازمة والتدابير لحماية مصالح المساهمين والمستهلكين، مشيرة إلى أن السلطات الروسية والهندية ستدعمها.

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ولفتت "روسنفت" إلى أنها تنظر إلى العقوبات المفروضة على "نايارا إنرجي" على أنها جزء من سياسة الاتحاد الأوروبي المدمرة التي تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.

 

RT

 
 
gnews

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