بعد الرسوم الجمركية .. أسعار النفط عالمياً تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع في أشهر

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مايو المقبل بنسبة 2.05% إلى 65.58 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يونيو المقبل بنسبة 1.95% إلى 68.77 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضي.
وعقب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي تهافت المستثمرون على السندات والين الياباني والذهب، تزامنا مع انخفاض أسعار النفط الخام.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، إلى 102.98 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وقال محللون في BMI في مذكرة يوم الجمعة: "يظهر ضعف في العقود الآجلة طويلة الأجل. فقد تقلصت فروق العائد على العقود الآجلة لستة أشهر واثني عشر شهرا بشكل حاد".
روسيا اليوم
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