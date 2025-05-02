الجمعة 2025-05-02 12:01 م
 

بعد انخفاضها.. أسعار الذهب عالميا ترتد وترتفع خلال ساعات

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 08:45 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت العقود الآجلة للذهب، اليوم الجمعة، خلال الدورة الآسيوية.

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ووفق تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على USD3,261.19, حيث ارتفع بنسبة 1.21%.

وأشار التصنيف إلى أنه تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD3,267.22 للأونصة، لافتا إلى أن الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD3226.50 والمقاومة على USD3369.20.

في الوقت نفسه على كومكس, ارتفع سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 1.35% لتتم المتاجرة به على USD32.63 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 1.33% لتتم المتاجرة به على USD4.69 للرطل.

 

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gnews

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