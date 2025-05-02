بعد انخفاضها.. أسعار الذهب عالميا ترتد وترتفع خلال ساعات

وأشار التصنيف إلى أنه تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD3,267.22 للأونصة، لافتا إلى أن الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD3226.50 والمقاومة على USD3369.20.
في الوقت نفسه على كومكس, ارتفع سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 1.35% لتتم المتاجرة به على USD32.63 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 1.33% لتتم المتاجرة به على USD4.69 للرطل.
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