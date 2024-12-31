بعد موجة صعود قوية.. بيتكوين تتراجع دون 93 ألف دولار

الوكيل الإخباري- توقفت موجة ارتفاع قيمة البيتكوين التي أشعلها فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، مع اقتراب عام 2024 من نهايته.

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وفي تعاملات أمس الاثنين، تذبذبت قيمة وحدة بيتكوين عند 92.9 ألف دولار، أي أقل بنحو 15000 دولار عن أعلى مستوى قياسي سجلته منتصف ديسمبر/كانون الأول.



ومنتصف الشهر الجاري، تجاوز سعر وحدة بيتكوين حاجز 107 آلاف دولار أمريكي، وسط ارتفاع حاد بالطلب، مدفوعة بفوز ترامب وتعيينه مسؤولين مؤيدين للعملات المشفرة في إدارته المقبلة.



وأدى تفضيل ترامب للقواعد التنظيمية الصديقة للعملات المشفرة ودعمه لفكرة الاحتياطي الوطني للبيتكوين إلى رفع قيمة الأصول الرقمية.



لكن تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين بإجمالي 50 نقطة أساس متوقعة في 2025، أدى إلى تهدئة جنون المضاربة.



ومن المرجح أن يظهر مزيدا من الوضوح بشأن نظام العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بعد تولي ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.



وارتفعت بيتكوين بنحو 120 بالمئة هذا العام، متجاوزة الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم العالمية والذهب. كما تضاعفت قيمتها بأكثر من الضعف بالعام 2023 في عودة من هبوط عميق.