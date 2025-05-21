الأربعاء 2025-05-21 10:32 ص
 

بكين تحذر من عواقب الإجراءات الأمريكية ضد الرقائق الصينية

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:57 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التجارة الصينية، إن المؤسسات والأفراد الذين يشاركون في تطبيق الإجراءات الأمريكية ضد الرقائق الصينية قد يتحملون المسؤولية القانونية.

وفي وقت سابق، أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية توجيهات تفيد بأن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend AI في أي مكان في العالم ينتهك ضوابط التصدير الأمريكية.

وأضافت الوزارة الصينية في بيانها اليوم الأربعاء: "تعتبر الإجراءات الأمريكية المذكورة، مظهرا نموذجيا للضغوط الأحادية الجانب والحمائية. وهي تجلب الضرر الجدي لاستقرار سلاسل التوريد العالمية في صناعة أشباه الموصلات وتحرم البلدان الأخرى من الحق في تطوير الصناعات ذات التقنية العالية مثل رقائق الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي".

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وأكدت الوزارة الصينية أنه يمكن النظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة "كقيود تمييزية ضد الشركات الصينية. ولا شك في أن تطبيق أو المساعدة في تطبيق التدابير الأمريكية من قبل أي مؤسسة أو فرد قد يعتبر انتهاكا لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني واللوائح الأخرى وسيؤدي إلى تحمل المسؤولية القانونية".


وكانت مصادر مطلعة على الأمر قد قالت لصحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق إن بيان المكتب الأمريكي المذكور أعلاه، يهدف التلميح للشركات بأن تلك الشرائح تنتهك الإجراءات والقواعد التي تفرض عليها الحصول على تراخيص تتعلق بتصدير التكنولوجيا الأمريكية.


في أوائل أكتوبر 2022، حظرت واشنطن على 28 شركة تكنولوجيا صينية الوصول إلى شرائح أشباه الموصلات المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية في جميع أنحاء العالم.


RT

 
gnews

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