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بكين تدعو أعضاء "التجارة العالمية" لتوحيد الصف لمواجهة واشنطن

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تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري- دعا وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى توحيد الصف في مواجهة السياسات الأحادية والحمائية، مؤكدا ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والتعاون.

جاء ذلك خلال اتصال عبر الفيديو بين وانغ والمديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو-إيويلا، أمس الجمعة، حيث أشار إلى أن الخلافات التجارية بين الأعضاء أمر طبيعي، لكن حلها يجب أن يتم عبر المشاورات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

وأضاف: "على الأعضاء التكاتف لمواجهة الإجراءات الأحادية، وتعزيز التعاون المفتوح والنظام التجاري متعدد الأطراف".

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وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التعريفات الجمركية الصينية رفع الرسوم على واردات أمريكية مختارة من 84% إلى 125%، بدءا من 12 أبريل الجاري. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على القيود الأمريكية المتكررة، والتي بلغت رسومها على المنتجات الصينية 145%.


وأوضحت الصين أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها وفقا لقواعد المنظمة، مع تأكيد التزامها بنظام التجارة الدولي المتعدد الأطراف.


يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ردا على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.

 

RT

 
gnews

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