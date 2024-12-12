بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار

وحسب "بلومبرغ"، فإن ماسك حقق رقمه القياسي الجديد بفضل بيع أسهم شركة "سبيس إكس"، ما زاد من ثروته بمقدار 50 مليار دولار تقريبا، لتصل إلى 439 مليار دولار.
وساهم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي في هذا النمو.
كما تم تسجيل مضاعفة قيمة شركة xAI للذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، حيث وصلت القيمة إلى 50 مليار دولار بعد الانتخابات.
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