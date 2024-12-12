الخميس 2024-12-12 09:40 ص
 

بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار

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إيلون ماسك
الخميس، 12-12-2024 09:15 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إيلون ماسك أصبح أول شخص في العالم تجاوزت ثروته 400 مليار دولار.

وحسب "بلومبرغ"، فإن ماسك حقق رقمه القياسي الجديد بفضل بيع أسهم شركة "سبيس إكس"، ما زاد من ثروته بمقدار 50 مليار دولار تقريبا، لتصل إلى 439 مليار دولار.

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ويشار إلى أن ثروة ماسك ازدادت بشكل ملموس في الأيام الأخيرة بعد أن تقلصت في أواخر عام 2022 بمقدار حوالي 200 مليار دولار.


وساهم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي في هذا النمو.


كما تم تسجيل مضاعفة قيمة شركة xAI للذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، حيث وصلت القيمة إلى 50 مليار دولار بعد الانتخابات.

 

RT

 
gnews

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