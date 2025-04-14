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"بلومبرغ": ترامب أنقذ "آبل"

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أرشيفية
 
الإثنين، 14-04-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري- كشفت "بلومبرغ" أن "آبل" واجهت خطر الوقوع في أسوأ أزمة منذ جائحة كورونا بسبب التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، قبل أن تنقذ الموقف تنازلات الرئيس دونالد ترامب في الرسوم الجمركية.

وقال المحلل أميت دارياناني، المحلل في شركة "إيفركور آي إس آي" إن الشركة الأمريكية تنفست الصعداء بعد التنازلات الجمركية التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ كانت ستؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع التكاليف.

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وبعد التصعيد في المواجهة التجارية بين بكين وواشنطن، وصلت التعرفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" على السلع الصينية إلى 125%، علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، بينما ارتفعت التعرفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125%.


لكن إدارة الرئيس الأمريكي استبعدت قبل أيام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأنواع أخرى من الأجهزة الإلكترونية من تأثير الرسوم الجمركية "المتبادلة" وفقا لوثائق من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.


وفي ظل ذلك ارتفع سهم شركة "آبل" بنسبة 6.8% اليوم قبل افتتاح التداولات في الولايات المتحدة.


ومن المقرر أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن رسوم جمركية جديدة على واردات أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة. وأفاد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن الولايات المتحدة أعفت مؤقتا واردات الأجهزة الإلكترونية وأشباه الموصلات من الرسوم "المتبادلة"، إلا أنها تعتزم فرض رسوم قطاعية منفصلة عليها في الأشهر المقبلة.

 

RT

 
gnews

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