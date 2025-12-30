الثلاثاء 2025-12-30 08:32 م

بلومبرغ: فنزويلا تغلق آبار النفط بسبب نقص مستودعات التخزين

الثلاثاء، 30-12-2025

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة بلومبرغ بأن السلطات الفنزويلية بدأت بإغلاق الآبار في أكبر منطقة نفطية في البلاد بسبب انعدام إمكانية التصدير بعد الحصار الأمريكي وامتلاء مستودعات التخزين.

وبحسب الوكالة، قررت السلطات وإدارة شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة إغلاق الآبار في حزام أورينوكو النفطي وسط تزايد الاحتياطيات غير المخصصة ونقص سعة تخزين النفط المتاحة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن إغلاق الآبار يعتبر خطوة أخيرة غير مرغوب بها لأن إعادة تشغيلها يتطلب نفقات مالية كبيرة وحلولا تقنية معقدة.

وبدأت عملية وقف عمل الآبار، بالمناطق التي يتم فيها إنتاج أثقل أنواع النفط، في منطقة جونين.

ولاحقا في المستقبل القريب، قد تمس عملية تخفيض الإنتاج الإبار النفطية في منطقتي أياكوتشو وكارابوبو، حيث يتم إنتاج النفط الخفيف.


وأشارت الوكالة إلى أنه تم اتخاذ قرار خفض الإنتاج في 23 ديسمبر، وبدأ التنفيذ العملي بعد ذلك ببضعة أيام.


وكانت الأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة أمريكية بدون طيار ضربت في أوائل ديسمبر، مواقع في ميناء على ساحل فنزويلا.


