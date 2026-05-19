بلومبيرغ: النفط يتراجع بعد إعلان ترامب إلغاء الضربة على إيران

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة بلومبيرغ بأن أسعار النفط تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم الثلاثاء ضد إيران.





وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنّه على إيران الثلاثاء، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات.





