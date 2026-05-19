بلومبيرغ: النفط يتراجع بعد إعلان ترامب إلغاء الضربة على إيران

الثلاثاء، 19-05-2026 05:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة بلومبيرغ بأن أسعار النفط تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم الثلاثاء ضد إيران.اضافة اعلان


وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنّه على إيران الثلاثاء، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات.
 
 


