"بلومبيرغ": ثروة ترامب زادت بنحو 70% في أقل من عام ونصف العام

وجاء في تقرير الوكالة: "على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، نمت ثروة عائلة ترامب بنحو 70%، حتى بعد انخفاضها الأخير".
كما أشارت "بلومبيرغ"، إلى أن "ثروة العائلة نمت بمقدار 282 مليون دولار في عام 2025، لتصل إلى 6.8 مليار دولار".
وأوضحت أن "العملة الرقمية التي تم الترويج لها بشكل كبير قد ساهمت في هذه الزيادة، حيث رفعت ثروة عائلة ترامب بأكثر من 200 مليون دولار".
وأدرجت الوكالة عائلة ترامب ضمن أبرز الرابحين في العام المنصرم، حيث تضم القائمة أيضا رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل، لاري إليسون، ورجل الأعمال إيلون ماسك، وسيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت.
