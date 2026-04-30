الخميس 2026-04-30 03:16 م

بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%

أرشيفية
 
الخميس، 30-04-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري- أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، لكنه حذّر من احتمال ارتفاعها لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم أمر لا مفر منه نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


ووفقاً لصحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، صوّتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.


وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن "الحرب في الشرق الأوسط تدفع التضخم إلى الارتفاع مجدداً هذا العام"، مؤكداً أن صناع القرار يراقبون عن كثب تأثير الأوضاع العالمية على الاقتصاد البريطاني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الإيراني يقول إن الحصار البحري الأميركي "محكوم بالفشل"

عربي ودولي الرئيس الإيراني يقول إن الحصار البحري الأميركي "محكوم بالفشل"

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يُهنئ عمال الوطن بعيدهم

الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرات جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرات جنوب لبنان

أخبار محلية تفعيل عطلة يوم السبت في بلدية الزرقاء

في عيد العمال .. خطوات إصلاحية أبرزها تمكين المرأة والشباب نقابياً

خاص بالوكيل في عيد العمال .. خطوات إصلاحية أبرزها تمكين المرأة والشباب نقابياً

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم

خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم"

عربي ودولي خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم"



 
 




الأكثر مشاهدة

 