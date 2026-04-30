بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%

الوكيل الإخباري- أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، لكنه حذّر من احتمال ارتفاعها لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم أمر لا مفر منه نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان



ووفقاً لصحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، صوّتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.