بنك إنجلترا: يجب إعادة بناء علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- حث محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، الحكومة البريطانية على تعزيز الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد ألحق ضرراً بصادرات السلع البريطانية إلى القارة الأوروبية.

اضافة اعلان



ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الجمعة، عن بيلي تأكيده في خطاب ألقاه أمام شخصيات بارزة في لندن، أن دور بنك إنجلترا ليس اتخاذ "موقف" من مسألة البريكست، بل من واجبه "الإشارة إلى العواقب".



ووفق الصحيفة تعتبر هذه التصريحات دعماً لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي جعلت من أولوياتها التفاوض على علاقة تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى ستارمر إلى استخدام مراجعة اتفاق التجارة بعد البريكست لتقليص الفحوصات على المنتجات التي تعبر القناة، والسماح بالاعتراف بالمؤهلات المهنية البريطانية في الاتحاد الأوروبي.