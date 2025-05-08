بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة

ووفق صحيفة "الغارديان"، جاء القرار في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد البريطاني وسط تباطؤ عالمي متزايد، وفي ظل بيانات اقتصادية قاتمة وتوقّعات بانكماش إضافي بنسبة 0.3 بالمئة خلال العامين المقبلين.
وحذّر البنك من أن النمو سيبقى ضعيفاً حتى نهاية العام، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.
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