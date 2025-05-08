بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة

الوكيل الإخباري- أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 بالمئة.

ووفق صحيفة "الغارديان"، جاء القرار في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد البريطاني وسط تباطؤ عالمي متزايد، وفي ظل بيانات اقتصادية قاتمة وتوقّعات بانكماش إضافي بنسبة 0.3 بالمئة خلال العامين المقبلين.

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