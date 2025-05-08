الخميس 2025-05-08 07:32 م
 

بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا
 
الخميس، 08-05-2025 06:33 م

الوكيل الإخباري-    أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 بالمئة.
ووفق صحيفة "الغارديان"، جاء القرار في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد البريطاني وسط تباطؤ عالمي متزايد، وفي ظل بيانات اقتصادية قاتمة وتوقّعات بانكماش إضافي بنسبة 0.3 بالمئة خلال العامين المقبلين.

اضافة اعلان


وحذّر البنك من أن النمو سيبقى ضعيفاً حتى نهاية العام، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات

جانب من توقيع البيان المشترك

أخبار محلية الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية

"بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

أخبار محلية بنك الملابس يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

نقابة المهندسين

أخبار محلية استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات نقابة المهندسين غدًا

ارشيفية

عربي ودولي شهيدان و7 مصابين بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بنك إنجلترا

أسواق ومال بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة

فرق البحث والإنقاذ خلال التمشيط والبحث عن الحدث المفقود

أخبار محلية البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

بيل غيتس

عربي ودولي غيتس يتبرع بثروته بحلول 2045



 
 



الأكثر مشاهدة