بنك إنجلترا يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

الوكيل الإخباري- أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، مع إشارته إلى احتمال اضطراره لرفع تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة، في ظل الحرب على إيران التي تهدد بدفع التضخم إلى ما فوق 3%.



ومع استعداد الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، وسط تزايد القلق من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع.

اضافة اعلان