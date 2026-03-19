الخميس 2026-03-19 07:20 م

بنك إنجلترا يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

الخميس، 19-03-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري- أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، مع إشارته إلى احتمال اضطراره لرفع تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة، في ظل الحرب على إيران التي تهدد بدفع التضخم إلى ما فوق 3%.

ومع استعداد الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، وسط تزايد القلق من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع.

وحذر البنك من أن الصدمة الجديدة للاقتصاد ستؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير، ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة.

 
 


