بنك المغرب: معدل البطالة يقفز لأعلى مستوياته منذ 2001

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك أن معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ 16.8 بالمئة، ووصل إلى ذروة 48.3 بالمئة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا.
وأضاف التقرير أن وضعية سوق العمل ظلت صعبة، مع فقدان 157 ألف وظيفة، ليبقى حجم سوق العمل أقل بنسبة 3.5 بالمئة من مستوياته المسجلة قبل الجائحة.
سكاي نيوز عربية
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