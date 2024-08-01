بنك المغرب: معدل البطالة يقفز لأعلى مستوياته منذ 2001

الوكيل الإخباري- كشفت بيانات بنك المغرب، الخميس، ارتفاع معدلات البطالة في البلاد خلال عام 2023 إلى 13%، ليسجل أعلى معدل له منذ عام 2001.



وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك أن معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ 16.8 بالمئة، ووصل إلى ذروة 48.3 بالمئة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا.