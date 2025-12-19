الجمعة 2025-12-19 10:38 ص

بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995

الوكيل الإخباري-    رفع البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، مواصلا سياسة تطبيع نقدي في ظل استمرار التضخم فوق مستهدفاته منذ ما يقارب أربع سنوات.

وقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

 
 


