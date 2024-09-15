بنهاية عام 2024.. مصر تستهدف رفع صادراتها من الذهب إلى 3 مليارات دولار

الوكيل الإخباري- قفزت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 118% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.526 مليار دولار، مقابل 700 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.



وكشفت البيانات عن استحواذ دولتي الإمارات وسويسرا على نحو 99% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي، إذ استوردتا مشغولات ذهبية وسبائك وأحجار كريمة بما قيمته 1.513 مليار دولار.



استوردت الإمارات بمفردها ذهباً من مصر بقيمة 908 ملايين دولار حتى يوليو الماضي، مقابل 235 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 286%.



ورغم النمو الكبير في صادرات مصر من الذهب للإمارات، لكن البيانات أظهرت تراجع واردات الأخيرة من المعدن الأصفر المصري في شهر يوليو منفرداً بنسبة 4%، لتهبط من مستوى 68 مليون دولار إلى 65 مليوناً، وهو الأمر الذي دفع سويسرا لصدارة أكبر مستوردي الذهب المصري في يوليو.



وفقاً للبيانات، استوردت سويسرا ذهباً بقيمة 605 ملايين دولار من مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو، مقابل 88 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 587%.



وخلال يوليو، استوردت سويسرا، ذهباً وأحجارا كريمة من مصر بقيمة 118 مليون دولار، مقابل 88 مليون دولار في يوليو 2023.



صادرات قياسية بنهاية العام

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توقع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، ارتفاع صادرات مصر من الذهب إلى أكثر من 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.



وفي العام الماضي، بلغت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة 1.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2022، بنمو 12.5%، بحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في مصر.



وقال واصف، إن استجابة البنك المركزي المصري لطلب شعبة الذهب بزيادة مدة رد عائدات صادرات القطاع إلى 75 يوماً ستساعد شركات القطاع على زيادة حصيلة التصدير خلال الفترة المقبلة.



"إزالة أي معوّق من عوائق التصدير سينعكس بشكل كبير على صادرات القطاع.. التغلب على التحديات وتسهيل حركة بيع الذهب سيساعدان الشعبة على تحقيق مستهدفها بأن تصبح مصر بين أكثر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية بنهاية العام وبين الدول العشرين الأعلى تصديراً بنهاية عام 2025"، بحسب واصف.



وأضاف أن شعبة الذهب تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تحسين ترتيب مصر بقائمة الدول الأعلى تصديراً للمشغولات الذهبية إلى المراكز العشرة الأولى بحلول عام 2027، بدلاً من الترتيب المتأخر حالياً.



"نعمل منذ عامين في شعبة الذهب على هدف محدد وهو وضع مصر على خريطة أكبر مصدري المشغولات الذهبية في العالم.. كان لدينا بعض المعوقات في هذا الأمر لكن تغلبنا عليها بعد التواصل مع الجهات الحكومية التي وجدنا استجابة جيدة منها ساعدت على زيادة صادرات الذهب"، وفقاً لرئيس الشعبة.