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بوتين: ارتفاع إيرادات روسيا غير النفطية بأكثر من 26%

بوتين
بوتين
الأربعاء، 22-01-2025 11:17 م

الوكيل الإخباري-    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إيرادات بلاده غير النفطية بأكثر من 26? وتسجيل الميزانية العامة زيادة قدرها 8 مليارات دولار.

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وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن "عائدات النفط والغاز الإضافية للميزانية الروسية بلغت 1.3 تريليون روبل العام الماضي نحو 13 مليار دولار، وهذا إنجاز اقتصادي رغم العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 2 و2.5بالمئة".

 
gnews

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