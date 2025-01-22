بوتين: ارتفاع إيرادات روسيا غير النفطية بأكثر من 26%

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن "عائدات النفط والغاز الإضافية للميزانية الروسية بلغت 1.3 تريليون روبل العام الماضي نحو 13 مليار دولار، وهذا إنجاز اقتصادي رغم العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 2 و2.5بالمئة".
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