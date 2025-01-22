بوتين: ارتفاع إيرادات روسيا غير النفطية بأكثر من 26%

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إيرادات بلاده غير النفطية بأكثر من 26? وتسجيل الميزانية العامة زيادة قدرها 8 مليارات دولار.

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