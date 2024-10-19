بوتين: العالم بأسره يعيد التفكير بشأن الاعتماد على الدولار

الوكيل الإخباري - أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تقود للحد من استخدام الدولار كعملة تسويات، كما أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات بالعالم آخذة في الانحسار



وقال بوتين في لقاء مع رؤساء وسائل إعلام تابعة لدول "بريكس" في موسكو أمس الجمعة: إن "حجم استخدام الدولار يتراجع بنحو بطيء، سواء في المدفوعات أو في الاحتياطيات، حتى أن حلفاء الولايات المتحدة التقليديين بدأوا في خفض احتياطياتهم من العملة الأمريكية".

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وشدد الرئيس الروسي على أن العالم بأسره يعيد التفكير حول الاعتماد على الدولار، وقال: "بعد أن أفسد الأمريكيون العلاقات مع روسيا، وكان لذلك تأثير سلبي عليهم، وبشكل خاص على الدولار، فإن العالم يفكر إذا كان الأمر يستحق استخدام الدولار، وخاصة أنه يستغل لأهداف سياسية".



وأشار إلى أن استخدام العملة الأمريكية في العقوبات ضد موسكو ساهم في زيادة اعتماد روسيا على العملات الوطنية في تجارتها الخارجية، وقال إن "بلاده ليست الطرف الذي تخلى عن استخدام الدولار، بل الطرف الآخر الذي حظره على روسيا، والنتيجة الآن نحو 95% من التجارة الخارجية لروسيا مع شركائها الدوليين تنفذ بالعملات الوطنية".



ويأتي اللقاء مع وسائل الإعلام قبل أيام من انعقاد قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.



و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024.



وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".