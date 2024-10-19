بوتين يعين أوريشكين ممثلا خاصا للتعاون مع مجموعة "بريكس"

وجاء في المرسوم الذي نشر على موقع الوثائق القانونية: "تكليف مكسيم أوريشكين، نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي، بمهام الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون المالي والاقتصادي مع دول بريكس والتفاعل مع بنك التنمية الجديد".
ويشار إلى أن الرئيس الروسي، يعين ممثليه الخاصين في أهم مجالات السياسة الداخلية والخارجية التي تتطلب اهتماما متميزا. هناك ممثلون خاصون لرئيس الدولة للتعاون الدولي في مختلف المجالات - في القضايا البيئية وتغير المناخ والتفاعل مع مناطق ومنظمات محددة.
و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024، وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت إلى "بريكس" مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية العام الجاري.
وفي العام الحالي، تترأس روسيا المجموعة. ومن أهم فعاليات الرئاسة الروسية، قمة المجموعة في 22-24 أكتوبر الجاري في مدينة قازان.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع طفيف للاسترليني أمام الدولار وتراجعه أمام اليورو
-
الذهب يتألق عالميا وينهي الأسبوع فوق 2700 دولار للأونصة
-
بوتين: العالم بأسره يعيد التفكير بشأن الاعتماد على الدولار
-
العجز في الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
-
أسعار الذهب عالميا تتجاوز أعلى سعر لها في التاريخ
-
ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.8 بالمئة