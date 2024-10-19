بوتين يعين أوريشكين ممثلا خاصا للتعاون مع مجموعة "بريكس"

الوكيل الإخباري - وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بتعيين نائب رئيس إدارة الكرملين مكسيم أوريشكين، في منصب الممثل الخاص للتعاون مع مجموعة "بريكس" وبنك التنمية الجديد.



وجاء في المرسوم الذي نشر على موقع الوثائق القانونية: "تكليف مكسيم أوريشكين، نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي، بمهام الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون المالي والاقتصادي مع دول بريكس والتفاعل مع بنك التنمية الجديد".



ويشار إلى أن الرئيس الروسي، يعين ممثليه الخاصين في أهم مجالات السياسة الداخلية والخارجية التي تتطلب اهتماما متميزا. هناك ممثلون خاصون لرئيس الدولة للتعاون الدولي في مختلف المجالات - في القضايا البيئية وتغير المناخ والتفاعل مع مناطق ومنظمات محددة.

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و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024، وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت إلى "بريكس" مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية العام الجاري.



وفي العام الحالي، تترأس روسيا المجموعة. ومن أهم فعاليات الرئاسة الروسية، قمة المجموعة في 22-24 أكتوبر الجاري في مدينة قازان.

RT