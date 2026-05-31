بورصة طهران في أكثر حالاتها اخضرارا

وبحسب الأرقام المتداولة، سجل 99% من رموز السوق أداء إيجابيا، فيما حققت 682 ورقة مالية نمواً تراوح بين 2 و3%، ما يعكس موجة صعود جماعية قوية في السوق الإيرانية.
وبدأ المؤشر الرئيسي لبورصة طهران نشاطه في اليوم الثاني من الأسبوع مرتفعا بـ81 ألف وحدة، ليصل إلى مستوى 4 ملايين و234 ألف وحدة، كما ارتفع المؤشر المتوازن بـ26 ألف وحدة.
ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع القياسي يعكس حالة من التفاؤل الاستثماري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتوجه السيولة نحو سوق الأسهم بوصفه أحد أدوات التحوط من تراجع العملة الوطنية للبلاد.
