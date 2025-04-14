الإثنين 2025-04-14 03:05 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 14-04-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-    اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.26 بالمئة الى مستوى النقطة 2572.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1657 صفقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية

أخبار محلية ارتفاع إيرادات الحرة السورية الأردنية 780% خلال الربع الأول من 2025

فلب

فيديو منوع خطوات بسيطة لتحضير كرات البطاطا المقليّة

ا

أسواق ومال "بلومبرغ": ترامب أنقذ "آبل"

ة

فيديو منوع تصرف خاطئ وشائع: لا تشرب الحليب لعلاج الحموضة والارتجاع المريئي

تعبيرية

خاص بالوكيل شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة

لالخغنمع

فيديو منوع طريقة مفيدة لأصحاب الدراجات الهوائية

أردوغان لدى استقباله البرهان على هامش مؤتمر أنطاليا

عربي ودولي السودان: العلاقات مع تركيا أخوية ودورها محوري بإعادة الإعمار

قفلب

فيديو منوع أسهل طريقة لإصلاح سحاب الملابس المنزوع في ثوانٍ



 
 



الأكثر مشاهدة