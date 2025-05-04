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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 04-05-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع نسبته 0.25 بالمئة الى مستوى النقطة 2499، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، بقيمة 11.7 مليون دينار، نتيجة إبرام 3579 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 23 شركة اخرى.

 
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