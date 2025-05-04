بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع نسبته 0.25 بالمئة الى مستوى النقطة 2499، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، بقيمة 11.7 مليون دينار، نتيجة إبرام 3579 صفقة.

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