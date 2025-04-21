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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع
بورصة عمان
 
الإثنين، 21-04-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.30 بالمئة إلى مستوى 2515 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1815 صفقة.

 
gnews

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