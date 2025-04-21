بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1815 صفقة.
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