الإثنين 2025-06-02 04:04 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 02-06-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين، على انخفاض نسبته 0.1 بالمئة الى مستوى النقطة 2676.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3012 صفقة.

 
gnews

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