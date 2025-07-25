بورصة لندن تتراجع مع تحذيرات من تباطؤ النمو

الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة، بداية تداولات اليوم الجمعة، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية.

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وتصدرت مجموعة "NatWest" قائمة الرابحين على مؤشر "فايننشال تايمز100" بارتفاع 1.2 بالمئة في سعر السهم، بينما جاءت منصة البحث العقاري "Rightmove" في نهاية المؤشر بعد تراجع سهمها بنسبة 2.9 بالمئة إثر تحذير الشركة من تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام.



في المقابل، سجلت أسهم شركة "Marshalls" لمواد البناء أكبر خسارة اليوم، حيث هبطت بنسبة 24.4 بالمئة بعد إصدار تحديث تداول غير مجدول، خفّضت فيه توقعاتها للعام بأكمله بسبب الغموض الاقتصادي، وأشارت إلى عدم توقع تحسن خلال ما تبقى من 2025.