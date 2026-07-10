بورصة لندن تقود مكاسب الأسواق الأوروبية

الوكيل الإخباري- افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، وسط أداء قوي لبورصة لندن، حيث صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3%، مدفوعًا بارتفاع سهم فودافون بنحو 11.7% عقب إعلان الملياردير الفرنسي كزافييه نيل استحواذه على حصة في الشركة بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني.

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