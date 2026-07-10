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بورصة لندن تقود مكاسب الأسواق الأوروبية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية
أسواق الأسهم الأوروبية
 
الجمعة، 10-07-2026 12:27 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، وسط أداء قوي لبورصة لندن، حيث صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3%، مدفوعًا بارتفاع سهم فودافون بنحو 11.7% عقب إعلان الملياردير الفرنسي كزافييه نيل استحواذه على حصة في الشركة بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني.

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي عند مستوياته السابقة دون تغير يُذكر، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.07%. أما مؤشر ستوكس أوروبا 600، الذي يقيس أداء كبرى الشركات المدرجة في الأسواق الأوروبية، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.08% في مستهل التداولات.

 
 


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