بورصة لندن تقود مكاسب الأسواق الأوروبية

وبحسب التقارير المالية البريطانية، استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي عند مستوياته السابقة دون تغير يُذكر، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.07%. أما مؤشر ستوكس أوروبا 600، الذي يقيس أداء كبرى الشركات المدرجة في الأسواق الأوروبية، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.08% في مستهل التداولات.
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