الخميس 2025-04-03 03:55 م
 

بورصة موسكو تتلون بالأخضر خلافا للأسواق العالمية

ا
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الخميس، خلافا للأسواق العالمية التي هبطت وسط مخاوف من أن تؤدي رسوم ترامب الجديدة إلى ركود في الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.12% إلى 2959.82 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.16% إلى 1102.98 نقطة.

اضافة اعلان

 

وهبطت البورصات العالمية اليوم الخميس خوفا من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تكثيف حرب تجارية تهدد بدفع العالم إلى الركود.


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية واسعة على السلع المستوردة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين لكنه تم استثناء روسيا من الإجراء.


وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا أوقفت فعليا أي تبادل تجاري معها، لذلك لم تدرج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم التجارية الجديدة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة وفرصة للشراء

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : امطار رعدية وهطول لحبات البرد على هذه المناطق الجمعة

ا

عربي ودولي مدفيديف عن فرض الرسوم الجمركية: ستكسر سلاسل التجارة القديمة

وول ستريت - أسهم أميركا

أسواق ومال وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية

معبر الكرامة

أخبار محلية المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل بعد غد السبت استثنائيا

الملك والرئيس الألماني

أخبار محلية الملك والرئيس الألماني يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أرشيفية

عربي ودولي الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو

الأمن العام

أخبار محلية إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في منطقة عين الباشا



 
 



الأكثر مشاهدة