بورصة موسكو تتلون بالأخضر خلافا للأسواق العالمية

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الخميس، خلافا للأسواق العالمية التي هبطت وسط مخاوف من أن تؤدي رسوم ترامب الجديدة إلى ركود في الاقتصاد العالمي.



وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.12% إلى 2959.82 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.16% إلى 1102.98 نقطة.



اضافة اعلان

وهبطت البورصات العالمية اليوم الخميس خوفا من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تكثيف حرب تجارية تهدد بدفع العالم إلى الركود.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية واسعة على السلع المستوردة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين لكنه تم استثناء روسيا من الإجراء.



وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا أوقفت فعليا أي تبادل تجاري معها، لذلك لم تدرج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم التجارية الجديدة.