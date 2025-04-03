بورصة موسكو تتلون بالأخضر خلافا للأسواق العالمية

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.12% إلى 2959.82 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.16% إلى 1102.98 نقطة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية واسعة على السلع المستوردة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين لكنه تم استثناء روسيا من الإجراء.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا أوقفت فعليا أي تبادل تجاري معها، لذلك لم تدرج روسيا ضمن الدول المستهدفة بالرسوم التجارية الجديدة.
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