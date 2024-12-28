بورصة "وول ستريت" الأمريكية تنهي بشكل مفاجئ سلسلة من المكاسب

الوكيل الإخباري- أنهت بورصة "وول ستريت" أمس الجمعة بشكل مفاجئ سلسلة من المكاسب، حيث أغلقت مؤشرات البورصة الأمريكية على انخفاض في ظل موجة بيع واسعة.



وأثرت موجة البيع على أسهم التكنولوجيا، التي دفعت الأسواق إلى الارتفاع على مدار الأسبوع الماضي.

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وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أمس بنسبة 1.11% وأغلق عند 5970.84 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 1.49% إلى 19722.03 نقطة.



وخسر المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.77% ليبلغ 42992.21 نقطة، وفقا لما أظهرته التداولات.