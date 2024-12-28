بورصة "وول ستريت" الأمريكية تنهي بشكل مفاجئ سلسلة من المكاسب

وأثرت موجة البيع على أسهم التكنولوجيا، التي دفعت الأسواق إلى الارتفاع على مدار الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أمس بنسبة 1.11% وأغلق عند 5970.84 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 1.49% إلى 19722.03 نقطة.
وخسر المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.77% ليبلغ 42992.21 نقطة، وفقا لما أظهرته التداولات.
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