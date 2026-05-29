بيانات: هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط والبنزين ونواتج التقطير

الوكيل الإخباري- قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب.

وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 441.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو أيار، مقارنة ⁠بتوقعات المحللين في استطلاع بانخفاض 4.14 مليون برميل.