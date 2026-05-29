الجمعة 2026-05-29 12:32 م

بيانات: هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط والبنزين ونواتج التقطير

براميل نفط
نفط
 
الجمعة، 29-05-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية  إن المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب.

وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 441.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو أيار، مقارنة ⁠بتوقعات المحللين في استطلاع بانخفاض 4.14 مليون برميل.


وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما تراجعت 2.79 مليون برميل.

 
 


