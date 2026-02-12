الخميس 2026-02-12 01:43 م

بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع تدفع الدولار وتخفض الذهب

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية ليناير التي جاءت أقوى من المتوقع.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.33% إلى 5081.50 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.27% إلى 5070.42 دولار للأونصة، واختتمت العقود الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة.


وقال المحلل لدى مؤسسة "أو سي بي سي" كريستوفر وانغ: "ربما كان لتقرير الوظائف القوي الذي أدى إلى تراجع طفيف في توقعات خفض أسعار الفائدة دور في حركة الذهب الضعيفة".


وارتفع مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأمريكي. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، لكن أكبر زيادة في الوظائف خلال 12 شهرا ربما تعطي صورة مبالغا فيها عن متانة سوق العمل حيث أظهرت المراجعات أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في عام 2025 بدلا من 584 ألف وظيفة بحسب التقديرات السابقة.

 

