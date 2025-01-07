بيتكوين تخترق حاجز 100 ألف دولار

من جانبه، توقع الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، أن القيمة السوقية لـ"بيتكوين" اجتازت تريليون دولار برغم محاربة الحكومات للعملة المشفرة.
وأضاف الطباع في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك تحسنا في أداء بيتكوين كأصل بدعم من دعم الرئيس دونالد ترامب لاستخدم "بيتكوين" لتعزيز الاقتصاد الأميركي وأيضا لحل مشكلة الديون المتراكمة على الولايات المتحدة.
وأوضح أن عام 2025 سوف يكون حافلا وإيجابيا لعملة بيتكوين.
وتابع :"إذا اتجه الفيدرالي الأميركي لاستخدام بيتكوين كعملة احتياط سوف يرتفع سعرها من 100 ألف دولار إلى 800 ألف دولار لكل قطعة بيتكوين خلال السنوات المقبلة".
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