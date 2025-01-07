بيتكوين تخترق حاجز 100 ألف دولار

الوكيل الإخباري- اخترقت عملة بيتكوين حاجز 100 ألف دولار مجددا، وذلك مع توجه الكونغرس الأمريكي للتصديق على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

اضافة اعلان



من جانبه، توقع الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، أن القيمة السوقية لـ"بيتكوين" اجتازت تريليون دولار برغم محاربة الحكومات للعملة المشفرة.



وأضاف الطباع في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك تحسنا في أداء بيتكوين كأصل بدعم من دعم الرئيس دونالد ترامب لاستخدم "بيتكوين" لتعزيز الاقتصاد الأميركي وأيضا لحل مشكلة الديون المتراكمة على الولايات المتحدة.



وأوضح أن عام 2025 سوف يكون حافلا وإيجابيا لعملة بيتكوين.



وتابع :"إذا اتجه الفيدرالي الأميركي لاستخدام بيتكوين كعملة احتياط سوف يرتفع سعرها من 100 ألف دولار إلى 800 ألف دولار لكل قطعة بيتكوين خلال السنوات المقبلة".

العربية