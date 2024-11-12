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"بيتكوين" تقترب من 90 ألف دولار

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 08:10 ص

الوكيل الإخباري- شهدت أكبر عملة رقمية في العالم ارتفاعاً لافتاً خلال الأسبوع الذي تلا الانتخابات، حيث وصلت إلى 89,637 دولاراً في الأسواق الآسيوية، مسجلة زيادة تفوق 25% منذ 5 نوفمبر.

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وقال نيك تويدال، كبير المحللين في ATFX Global في سيدني: "من الواضح أن هذا الصعود مدفوع بتأثير ترامب، كونه داعماً للصناعة، مما يعزز الطلب على أسهم شركات العملات الرقمية وكذلك على العملات نفسها".


وأضاف: "حقيقة أن البيتكوين كان يتداول بالقرب من أعلى مستوياته عندما أُعلن عن نتيجة الانتخابات منحتها أفقاً مفتوحاً".


وقد تبنى ترامب العملات الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم"، إضافة إلى السعي لتكوين مخزون وطني من البيتكوين.


ورغم عدم وضوح كيفية أو توقيت تحقيق ذلك، إلا أن هذا الاحتمال أثار موجة مضاربة في أسهم شركات تعدين وتداول العملات الرقمية.


وقال ماثيو ديب، رئيس قسم الاستثمار في شركة Astronaut Capital لإدارة الأصول الرقمية: "أعتقد أن هذا يزيد من فرص قيام دول أخرى بشراء البيتكوين لتسبق الولايات المتحدة".


وأضاف: "سيكون ذلك دافعاً كبيراً لارتفاع أسهم شركات تعدين البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة ... مع احتمال أن تتجه نحو التأميم".


وارتفعت أسهم شركة التعدين الرقمية Riot Platforms بنسبة تقارب 17% في وول ستريت وواصلت ارتفاعها في التداولات اللاحقة.


كما شهدت أسهم شركات تعدين أخرى مثل MARA Holdings (MARA.O) وCleanSpark (CLSK.O) ارتفاعاً بنحو 30%.


وأعلنت شركة MicroStrategy (MSTR.O)، التي تستثمر في البيتكوين، أنها أنفقت نحو ملياري دولار لشراء البيتكوين في الفترة بين 31 أكتوبر و10 نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 26% واستمرار المكاسب في التداولات اللاحقة.

 

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gnews

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