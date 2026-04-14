بيتكوين يرتفع بنسبة 5% مع عودة الثقة في الأصول الخطرة

وحسب منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.91% خلال 24 ساعة ليصل إلى 74,359.1 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 8:01 صباحًا بتوقيت موسكو.
ووفقًا لموقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط السعر عبر أكثر من 20 منصة تداول، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.94% ليصل إلى متوسط 74,391.06 دولارًا أمريكيًا. كما تُقدّم بيانات تحركات الأسعار اليومية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن توني سيكامور، المحلل في شركة IG، قوله: "يتصرف البيتكوين كأصل استثماري كلاسيكي أكثر من كونه ملاذًا آمنًا تقليديًا، وقد دعم تحسّن معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة هذا الشهر ارتفاعه الأخير".
أخبار متعلقة
-
الدولار مستقر في ظل الحصار الأميركي لموانئ إيران واستمرار المحادثات
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يقفز 4% مع بدء الحصار البحري الأميركي على إيران
-
توقع وصول الذهب إلى 6 آلاف دولار في هذا الموعد
-
صعود الدولار بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا