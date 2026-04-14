بيتكوين يرتفع بنسبة 5% مع عودة الثقة في الأصول الخطرة

الثلاثاء، 14-04-2026 12:40 م

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 5% صباح الثلاثاء، مع تحسّن معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة، وفقًا لبيانات التداول وتعليقات المحللين.

وحسب منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.91% خلال 24 ساعة ليصل إلى 74,359.1 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 8:01 صباحًا بتوقيت موسكو.

ووفقًا لموقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط السعر عبر أكثر من 20 منصة تداول، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.94% ليصل إلى متوسط 74,391.06 دولارًا أمريكيًا. كما تُقدّم بيانات تحركات الأسعار اليومية.


ونقلت وكالة بلومبيرغ عن توني سيكامور، المحلل في شركة IG، قوله: "يتصرف البيتكوين كأصل استثماري كلاسيكي أكثر من كونه ملاذًا آمنًا تقليديًا، وقد دعم تحسّن معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة هذا الشهر ارتفاعه الأخير".

 
 








