بيتكوين يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار في تعاملات متقلبة

الوكيل الإخباري- تراجع سعر البيتكوين، أمس الثلاثاء، حيث أثر ارتفاع عوائد الخزانة على الأصول المحفوفة بالمخاطر بشكل عام.

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وسجل سعر العملة الرقمية الرائدة انخفاضا بنسبة 4.8% ليصل إلى 97،183.80 دولار، وفقا لمنصة كوين ديسك الرقمية.



كما انخفض السوق الأوسع للعملات الرقمية، كما يقيسه مؤشر كوين ديسك 20، بأكثر من 5%، حيث انخفضت أسهم شركات العملات المشفرة "كوين بيز" و"مايكروستراتيجي" بنسبة تزيد عن 7% و9%، على التوالي.



كما تراجعت أسهم شركات تعدين البيتكوين مارت القابضة و"كور ساينتفيك" بنسبة تقارب 5% لكل منهما وتراجع البيتكوين إلى ما دون 98،000 دولار، جاء بعد زيادة مفاجئة في عائدات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد نموا أسرع من المتوقع في قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر، مما زاد المخاوف بشأن التضخم المستمر.



وعادة ما تضغط العوائد المرتفعة على الأصول المحفوفة بالمخاطر المعتمدة على النمو، إذ تداولت البيتكوين فوق 102،000 دولار يوم الإثنين الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتضاعف هذا العام من هذا المستوى، ويأمل المستثمرون أن تدعم اللوائح الواضحة أسعار الأصول الرقمية وبدورها تفيد الأسهم.