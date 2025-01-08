بيتكوين يهبط إلى ما دون 98 ألف دولار في تعاملات متقلبة

كما انخفض السوق الأوسع للعملات الرقمية، كما يقيسه مؤشر كوين ديسك 20، بأكثر من 5%، حيث انخفضت أسهم شركات العملات المشفرة "كوين بيز" و"مايكروستراتيجي" بنسبة تزيد عن 7% و9%، على التوالي.
كما تراجعت أسهم شركات تعدين البيتكوين مارت القابضة و"كور ساينتفيك" بنسبة تقارب 5% لكل منهما وتراجع البيتكوين إلى ما دون 98،000 دولار، جاء بعد زيادة مفاجئة في عائدات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد نموا أسرع من المتوقع في قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر، مما زاد المخاوف بشأن التضخم المستمر.
وعادة ما تضغط العوائد المرتفعة على الأصول المحفوفة بالمخاطر المعتمدة على النمو، إذ تداولت البيتكوين فوق 102،000 دولار يوم الإثنين الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتضاعف هذا العام من هذا المستوى، ويأمل المستثمرون أن تدعم اللوائح الواضحة أسعار الأصول الرقمية وبدورها تفيد الأسهم.
-
أخبار متعلقة
-
بعد الأردن .. كارفور تعلن إغلاق أفرعها في بلد عربي
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب
-
سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر في طريقهما إلى سوريا لتوليد 800 ميغاواط
-
الصين.. توجيه ببناء سوق وطنية موحدة
-
الخزانة الأمريكية توضح شروط التعامل مع الحكومة السورية
-
بيتكوين تخترق حاجز 100 ألف دولار
-
استطلاع رأي: نصف الألمان فقط يبذلون قصارى جهدهم في العمل
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي