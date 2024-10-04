بيع قطعة أرض في دبي بقيمة 2.83 مليار درهم

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الأرض تمتد على مساحة 30 مليون قدم مربع أي ما يعادل 94 درهماً للقدم المربعة الواحدة.
وبلغت التصرفات العقارية في مستهل تعاملات اليوم نحو 4.8 مليارات درهم نتجت عن 886 صفقة.
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