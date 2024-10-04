بيع قطعة أرض في دبي بقيمة 2.83 مليار درهم

الوكيل الإخباري- سجل السوق العقاري بدبي، في الامارات، الجمعة، صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 2.83 مليار درهم.

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وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الأرض تمتد على مساحة 30 مليون قدم مربع أي ما يعادل 94 درهماً للقدم المربعة الواحدة.