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بيع قطعة أرض في دبي بقيمة 2.83 مليار درهم

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الجمعة، 04-10-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   سجل السوق العقاري بدبي، في الامارات، الجمعة، صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 2.83 مليار درهم.

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وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الأرض تمتد على مساحة 30 مليون قدم مربع أي ما يعادل 94 درهماً للقدم المربعة الواحدة.


وبلغت التصرفات العقارية في مستهل تعاملات اليوم نحو 4.8 مليارات درهم نتجت عن 886 صفقة.

 
gnews

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