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تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية
الأسهم الأميركية
 
الأربعاء، 25-06-2025 11:40 م

الوكيل الإخباري-    تأرجحت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.21 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 106 نقاط ليصل إلى 42982 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 61 نقطة ليصل إلى 19973 نقطة.
واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6092 نقطة.

 
gnews

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