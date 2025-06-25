تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تأرجحت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.21 دولار للبرميل الواحد.

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