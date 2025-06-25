تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 106 نقاط ليصل إلى 42982 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 61 نقطة ليصل إلى 19973 نقطة.
واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6092 نقطة.
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